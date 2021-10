Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista - Già nostalgia del ciclismo? Tranquilli, ora parte l'UCI Track Champions League

CHAMPIONS LEAGUE - Con il Giro di Lombardia, per molti la stagione è finita qui. Ora più di un mese di riposo prima dei ritiri pre stagione in vista del 2022. Il mondo delle due ruote, però, continua a muoversi. Perché il ciclismo ora si trasferisce "in pista" e da novembre a dicembre ogni week end avremo uno show con la nuova Champions League.

00:01:00, 10/10/2021 A 00:18