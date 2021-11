Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Benjamin Thomas commentatore per una notte: in cabina con Luca Gregorio

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - C'era anche un ospite d'eccezione in cabina con Luca Gregorio e Marco Cannone. Il 4 volte campione del mondo Benjamin Thomas ha provato l'ebrezza di vestire i panni di telecronista per la 2a tappa della Champions League di pista in Lituania.

00:00:29, un' ora fa