Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Benjamin Thomas: "Voglio fare la Champions League, l'UCI sta facendo crescere la pista"

UCI CHAMPIONS LEAGUE TRACK - C'era anche Benjamin Thomas in cabina di commento con Luca Gregorio e Marco Cannone. Quest'anno il francese non ce l'ha fatta a presenziare, causa lungo calendario, ma spera di esserci l'anno prossimo visto gli sforzi fatti dall'UCI per far crescere il mondo della pista.

00:00:44, 20 minuti fa