Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Zanardi chiusa dalla Archibald: la piacentina è 6a, rivivi la gara

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Dopo il 3° posto in Lituania, si sperava in qualcosa di più per Silvia Zanardi. L'atleta piacentina, però, si deve accontentare del 6° posto finale nella Corsa ad eliminazione. Tutta colpa della Archibald che le aveva chiuso la porta sulla corsia esterna.

00:00:30, 32 minuti fa