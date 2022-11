Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Spettacolo Matteo Donegà: è terzo nello Scratch. Vince il britannico Wood

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - La UCI Track Champions League si sposta a Berlino per la seconda tappa. Oliver Wood stacca tutti e vince lo Scratch in solitaria ma bravissimo il nostro Matteo Donegà che chiude in terza posizione. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:00:55, 10 minuti fa