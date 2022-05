Ciclismo

Alberto Dainese d'oro! Che volata dell'azzurro nella prova in linea Under 23

Altra medaglia d'oro per l'Italia agli Europei di Alkmaar: merito di Alberto Dainese, che con una volata regale si aggiudica la prova in linea Under 23!

00:01:06, 10/08/2019 A 10:26