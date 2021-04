Ciclismo

Amstel Gold Race - Marianne Vos: "Amstel completamente diverso. Mi sono gestita per lo sprint"

AMSTEL GOLD RACE - Dopo aver vinto la Gand, nuovo successo in una Classica per Marianne Vos che fa 233 in carriera. Numeri spaziali per la ciclista della Jumbo Visma che ha parlato della durezza del percorso e di quanto sia difficile vincere qui per un'atleta di casa.

