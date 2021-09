Ciclismo

Antwerp Port Epic - Van der Poel è tornato a vincere! Rivivi la volata con van der Hoorn 48 giorni dopo il ko di Tokyo

ANTWERP PORT EPIC - Fino ad una settimana fa si mormorava di un possibile addio anticipato alla stagione di van der Poel che, dopo aver saltato i Mondiali di MTB e il Benelux Tour, sembrava non avere più le forze per continuare dopo la botta alla schiena patita a Tokyo. VDP è ancora in corsa, invece, e ricomincia subito a vincere. Sua la gara di Anversa: ko van der Hoorn allo sprint.

00:02:50, un' ora fa