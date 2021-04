Senti chi parla adesso, come un film. Il problema è che un film non è, ahinoi è tutto vero. Luke Armstrong, figlio del più famoso Lance fa parlare di sé perché si trova nel bel mezzo di una brutta vicenda giudiziaria, il 21enne è infatti stato arrestato dalla polizia di Austin, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza 16enne. Armstrong poi, come riporta una dichiarazione del dipartimento di polizia di Austin, è stato rilasciato dopo il riconoscimento personale.

I fatti risalgono al giugno 2018 ma la denuncia della giovane sarebbe del novembre 2020. I due sarebbero andati ad una festa liceale ad Austin e la ragazza avrebbe chiesto ad Armstrong di accompagnarla a casa a causa di qualche bicchiere di troppo. Ha dichiarato invece di essersi svegliata a casa del ragazzo e di aver subito una violenza sessuale.

Giro dei Paesi Baschi Roglic: "Non sono preoccupato per aver perso la maglia" UN' ORA FA

Non è stato un crimine, non è stata una violenza sessuale. Era una relazione consensuale tra giovani che alla fine si sono separati. Queste accuse non avrebbero dovuto essere presentate e certamente non tre anni dopo

Così ’avvocato della famiglia Armstrong, Randy Leavitt che ha definito il fatto “rapporto consensuale” all' Austin American-Statesman e quindi non avrebbe, a suo parere, nessun risvolto a livello criminale.

Secondo gli investigatori, la vittima avrebbe raccontato a sei persone dell'aggressione. Quattro di loro hanno ricordato che la ragazza "ha descritto il rapporto come non consensuale" e uno di loro ha detto di essere stato informato dell'aggressione una settimana dopo che è avvenuta.

14 luglio 2003: il volo di Joseba Beloki in discesa, con Armstrong che finì nei campi per evitarlo

Tour de France L’Aia e Rotterdam candidate per la partenza nel 2024 o nel 2025 UN' ORA FA