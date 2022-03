Attilio Viviani che riesce a trovare un contratto fino al termine della stagione (Bingoal Pauwels Sauces fino al termine del 2022. Il team belga è una squadra professional, è la divisione su strada della squadra di ciclocross, una delle più importanti nel mondo del ciclocross. Nel ciclismo su strada è attiva principalmente nelle Classiche belghe e chissà che Attilio Viviani non possa trovare spazio già nei prossimi appuntamenti delle Classiche del Nord, anche se non corre dal 17 ottobre quando chiuse la sua stagione con la Veneto Classic. Era rimasto senza squadra dopo i due anni con la Cofidis con cui aveva "condiviso lo spogliatoio" col fratello Elia. Buone notizie perche riesce a trovare un contratto fino al termine della stagione ( chi sono i più pagati del 2022? ). Il fratello minore di Elia, in forza invece alla Ineos Grenadiers , ha firmato con il team belga dellafino al termine del 2022. Il team belga è una squadra professional, è la divisione su strada della squadra di ciclocross, una delle più importanti nel mondo del ciclocross. Nel ciclismo su strada è attiva principalmente nelle Classiche belghe e chissà che Attilio Viviani non possa trovare spazio già nei prossimi appuntamenti delle Classiche del Nord, anche se non corre dal 17 ottobre quando chiuse la sua stagione con la Veneto Classic. Era rimasto senza squadra dopo i due anni con lacon cui aveva "condiviso lo spogliatoio" col fratello Elia.

Ad

Le parole di Attilio Viviani

Ciclismo Pogacar è il più pagato al mondo: Roglic fuori dalla top 10, Nibali 11° 19/03/2022 A 14:06

Sono molto felice di entrare a far parte del team Bingoal Pauwels Sauces e ringrazio il suo manager Christophe Brandt per la fiducia. Sono sulla buona strada per raggiungere il mio miglior livello ed essere competitivo negli sprint. Il mio allenamento sta andando molto bene e i miei progressi sono veloci. Sono un velocista. Apprezzo le gare nervose con un profilo piatto o con piccole colline, anche il selciato mi sta bene, tranne quando sono troppo dure come nella Parigi-Roubaix. Da corridore italiano preferisco correre al sole e al caldo. Sono pronto a dare il massimo per la mia nuova squadra. Mi piace la sfida

Christophe Brandt

Diamo il benvenuto con entusiasmo ad Attilio Viviani tra le fila del nostro team per il 2022. Questo corridore italiano di 25 anni, senza contratto dall'inizio del 2022, è stato lasciato nel dimenticatoio e siamo convinti che rappresenti una risorsa per la nostra squadra, in particolare grazie al suo talento di velocista. Attilio rafforzerà la nostra squadra nell'ambito della densità del nostro programma, soprattutto nelle gare del calendario belga che già conosce

Viviani, vittoria al bacio: giro di pista con la bandiera e poi dalla sua Elena

Giro d'Italia Tutte le classifiche del Giro: festa per Bernal, Sagan e Bouchard 30/05/2021 A 23:20