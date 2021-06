Ciclismo

Baloise Belgium Tour - Caleb Ewan fa 50 in carriera! Moschetti 5°, Nizzolo lontanissimo

BALOISE BELGIUM TOUR - Arriva la vittoria numero 50 per Caleb Ewan che torna a vincere dopo i due successi al Giro d'Italia, prima del suo clamoroso ritiro. Non c'è niente da fare per Morkov e Ackermann al traguardo di Scherpenheuvel. Si piazza al 5° posto Matteo Moschetti, il migliore degli italiani, mentre Nizzolo è troppo dietro all'ultimo km e arriva soltanto 31°.

00:02:28, 31 minuti fa