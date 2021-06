Ciclismo

Baloise Belgium Tour - Niente da fare per Nizzolo e Ballerini, vince Caleb Ewan: gli highlights della 4a tappa

BALOISE BELGIUM TOUR - Tappa di media montagna ad Hamoire, non proprio fatta apposta per i velocisti. C'è stato un passaggio sul Mur de Huy, poi le salite di Les Kimones (due volte), Tohogne (due volte), Côte d'Odeigne e Bende. Brava però la Lotto Soudal a far rientrare Caleb Ewan che si era staccato e a controllare la corsa nel finale, con l'australiano poi a battere Coquard, Ballerini e Nizzolo.

