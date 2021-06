Ciclismo

Ciclismo, Baloise Belgium Tour - Finalmente Mark Cavendish! Imprendibile per Ewan e Merlier. 151 vittorie in carriera

BALOISE BELGIUM TOUR - Dopo le 4 vittorie al Giro di Turchia, il corridore britannico si era un po' fermato e anche a questo Giro del Belgio aveva colto solo qualche mero piazzamento visto lo strapotere di Ewan. All'ultima tappa, però, è tornato Cannoball e il britannico ha messo tutti in fila. Vittoria n° 5 in stagione, n° 151 in carriera.

00:05:04, un' ora fa