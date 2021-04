Ciclismo

Freccia del Brabante, Pidcock: "Ho battuto van Aert? Dopo 24 muri non può essere uno sprint normale"

FRECCIA DEL BRABANTE - Qualcuno ha battuto Wout van Aert in volata. Non par vero, ma Pidcock spiega il perché non era una cosa così impossibile: "Era una corsa durissima, 24 muri. Non può essere una volata normale, sono quindi uscito dalla sua ruota e ci ho provato".

00:02:04, 9 minuti fa