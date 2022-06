Ciclismo

Brussels Classic 2022 - Rimonta pazzesca di Taco van der Hoorn: sorpasso e vittoria per l'olandese dell'Intermarche

BRUSSELS CLASSIC - Recupero pazzesco di Taco van der Hoorn! L'olandese dell'Intermarche Wanty Gobert sorpassa Thimo Willems all'ultimo metro e trionfa a braccia alzate. Terza posizione per Tobias Bayer dell'Alpecin-Fenix. Si tratta della settima vittoria in carriera per Taco van der Hoorn.

