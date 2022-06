campionati nazionali. Per quanto riguarda l'Italia, il programma si spalmerà dal 21 giugno al 10 luglio e riguarderà le categorie Élite, Under 23, Juniores, Allievi ed Esordienti sia per quanto riguarda gli uomini che per le donne. Si parte con le prove a cronometro (che si disputeranno tutte a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine). A seguire le prove in linea, disegnate in varie località della penisola. Mentre cresce l'attesa per il Tour de France , il grande ciclismo si concentra sui. Per quanto riguarda l'Italia, il programma si spalmeràe riguarderà le categorie Élite, Under 23, Juniores, Allievi ed Esordienti sia per quanto riguarda gli uomini che per le donne. Si parte con le prove a cronometro (che si disputeranno tutte a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine). A seguire le prove in linea, disegnate in varie località della penisola.

Il programma

Prove a Cronometro

21 giugno, ore 9:00: Allievi (uomini e donne), San Giovanni al Natisone (UD)

21 giugno, ore 17:30: Juniores (uomini e donne), San Giovanni al Natisone (UD)

22 giugno, ore 13:30: Uomini Under 23, San Giovanni al Natisone (UD)

22 giugno, ore 14:30: Uomini Élite, San Giovanni al Natisone (UD)

22 giugno, ore 15:45: Donne Élite/Under 23, San Giovanni al Natisone (UD)

Prove in Linea

sabato 25 giugno, ore 15:00: Uomini Under 23, Carnago (VA)

domenica 26 giugno, ore 10:25: Uomini Élite, Alberobello (BA)

domenica 26 giugno, ore 13:20: Donne Élite/Under 23, San Felice sul Panaro (MO)

sabato 2 luglio: Donne Juniores, Cherasco (CN)

domenica 3 luglio: Uomini Juniores, Cherasco (CN)

sabato 9 luglio: Allievi ed Esordienti (Donne), Boario Terme (BS)

domenica 10 luglio: Allievi ed Esordienti (Uomini), Boario Terme (BS)

Il percorso della prova in linea Uomini Élite

La prova sarà lunga 237 chilometri, con partenza da Castellaneta Marina e arrivo ad Alberobello. Dopo 25 chilometri si entrerà nel primo cicrcuito, segnato dalla salita di Gaudella da ripetere due volte. Usciti dal circuito si salirà verso Mottola e poco dopo si entrerà nel secondo anello. Il percorso qui sarà piuttosto vallonato e si passerà una prima volta sul traguardo. La seconda volta che il gruppo transiterà sotto lo striscione d'arrivo darà il via al circuito finale di 14 chilometri, da ripetere quattro volte. Qui, la principale asperità sarà il breve strappo di Correggia. I favoriti? Velocisti resistenti e attaccanti. Sonny Colbrelli è l'ultimo vincitore, ma non potrà difendere il titolo.

Il percorso della prova in linea Donne Élite

Si parte da Medolla e si arriva a San Felice sul Panaro dopo 147 chilometri e con 1096 metri di dislivello. Il tracciato è quasi interamente pianeggiante e attraversa il modenese. Ci sarà un primo circuito che passerà per gli abitati di Cavezzo, Concordia e Mirandola e subito dopo si transiterà per la prima volta sul traguardo. Comincerà allora un altro circuito, più breve, con passaggio ancora per Medolla. Da lì mancheranno 20 chilometri. L'arrivo più probabile è una volata di gruppo.

La cronometro maschile, Sobrero vs Ganna

Matteo Sobrero sfiderà il re della specialità Filippo Ganna. Il bi-campione del mondo ha già vinto tre volte in stagione in questa specialità e vorrà riscattare l'inatteso quarto posto del 2021. Il detentore, però, 35 chilometri: prima parte completamente pianeggiante, dove si potranno raggiungere grandi velocità. Poi un tratto più tecnico, per poi andare verso la salita all’Abbazia di Rosazzo. Da tenere d'occhio, ovviamente, anche Edoardo Affini e Mattia Cattaneo. C'è grande attesa anche per la cronometro Èlite maschile, dove il campione uscentesfiderà il re della specialità. Il bi-campione del mondo ha già vinto tre volte in stagione in questa specialità e vorrà riscattare l'inatteso quarto posto del 2021. Il detentore, però, ha dominato la concorrenza nella tappa finale del Giro d'Italia, a Verona , e non ha nessuna intenzione di abdicare. La prova sarà lunga: prima parte completamente pianeggiante, dove si potranno raggiungere grandi velocità. Poi un tratto più tecnico, per poi andare verso la salita all’Abbazia di Rosazzo. Da tenere d'occhio, ovviamente, anche

