Ciclismo

Campionati nazionali - Benjamin Thomas: "Ho fatto una buona crono, ma c'è chi ha fatto meglio"

CAMPIONATI NAZIONALI - Grande risultato per Bruno Armirail che, a sorpresa, ha vinto i campionati nazionali francesi a cronometro battendo i due favoriti della vigilia. Benjamin Thomas, il campione in carica, la prende con filosofia. Lui non è deluso dalla sua crono anche se il risultato dice 3° posto e poi fa i complimenti a Armirail.

00:01:09, 21 minuti fa