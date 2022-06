Ciclismo

Campionati nazionali - Mark Cavendish due volte in fuga, poi vince in volata ed è il nuovo campione: rivivi l'arrivo

CAMPIONATI NAZIONALI - Secondo titolo britannico in carriera per Mark Cavendish che vince a sorpresa il campionato nazionale battendo nella volata a tre Watson (che ha vinto il titolo U23) e Richardson. Ebbene sì, Cavendish è andato in fuga ben due volte ed è riuscito ad arrivare fino in fondo. 4° posto per Turner a 24'', 9° Ethan Hayter (il campione a cronometro) a 1'44''.

00:01:30, un' ora fa