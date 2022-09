Ciclismo

Ceratizit Challenge by La Vuelta - Trek Segafredo vince la crono, Elisa Longo Borghini è la prima maglia rossa

CICLISMO - Si è aperta con una vittoria a tinte azzurre la Ceratizit Challenge by La Vuelta: a trionfare nella cronosquadre con partenza ed arrivo a Marina de Cudeyo (19 km) sono state le ragazze della Trek Segafredo che hanno fermato il cronometro sul tempo di 23’31". Prima sul traguardo è Elisa Longo Borghini: sarà lei dunque a partire in rosso per la 2a tappa (Colindres - Colindres di 106 km).

