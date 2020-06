Dal nostro partner OAsport.it

L’UCI ha definitivamente ufficializzato il nuovo calendario del ciclismo internazionale, la stagione riprenderà il prossimo 1° agosto dopo una sosta forzata di quasi cinque mesi a causa della pandemia. Si ripartirà con le Strade Bianche, sabato 8 agosto andrà in scena la Milano-Sanremo: la Classicissima di Primavera, dopo che era stata paventata la possibilità di correre a Ferragosto, ha trovato definitivamente la sua collocazione e si inverte con il Giro di Lombardia che si correrà appunto sabato 15 agosto. Le due Monumento saranno affiancate da due appuntamenti tradizionali entro i nostri confini ovvero la Milano-Torino (5 agosto) e il Gran Piemonte (12 agosto) mentre i vari Campionati Nazionali avranno luogo nel weekend del 22-23 agosto (quelli italiani sul tracciato di Bassano del Grappa-Cittadella).

La grande novità di questa ridefinizione del programma riguarda gli Europei che si disputeranno sul difficilissimo tracciato di Plouay (Francia) dal 24 al 28 agosto mentre i Mondiali dovrebbero disputarsi a Aigle-Martigny (Svizzera) dal 20 al 27 settembre ma riguardo alla rassegna iridata arriverà una conferma definitiva il 24 giugno (ci sarà uno slittamento se dovessero emergere delle difficoltà finanziarie).

Non cambiano le date delle grandi corse a tappe. Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre in una finestra priva di altri impegni. Il Giro d’Italia, in programma dal 3 al 25 ottobre, dovrà fare i conti con un’infinità di sovrapposizioni: Classica di Amburgo (3 ottobre), Liegi-Bastogne-Liegi (4 ottobre), Amstel Gold Race (10 ottobre), Gand-Wevelgem (11 ottobre), Giro delle Fiandre (18 ottobre), De Panne (21 ottobre), Parigi-Roubaix (25 ottobre). Proprio il 25 ottobre sarà la Super Domenica del ciclismo: ultima tappa della Corsa Rosa, l’Inferno del Nord e il tappone del Tourmalet alla Vuelta di Spagna (20 ottobre-8 novembre). La stagione si concluderà con il Tour di Guangxi in Cina (5-10 novembre).

Il calendario 2020

Di seguito il calendario di ciclismo 2020 con le date di tutte le corse programmate nel post-pandemia per quanto riguarda il circuito World Tour, sulle altre corse di categoria inferiore arriveranno comunicazioni prossimamente.

Agosto

1 agosto: Strade Bianche (Italia)

5-9 agosto: Tour de Pologne (Polonia)

8 agosto: Milano-Sanremo (Italia)

12-16 agosto: Giro del Delfinato (Francia)

15 agosto: Giro di Lombardia (Italia)

20-23 agosto: Campionati Nazionali

24-28 agosto: Campionati Europei

25 agosto: Bretagne Classic Ouest France (Francia)

29 agosto-20 settembre: Tour de France (Francia)

Settembre

7-14 settembre: Tirreno-Adriatico (Italia)

11 settembre: Grand Prix Cycliste de Quebec (Canada)

13 settembre: Grand Prix Cycliste de Montreal (Canada)

20-27 settembre: Mondiali di ciclismo su strada

30 settembre: Freccia Vallone (Belgio)

30 settembre-3 ottobre: BinckBank Tour (Belgio/Olanda)

Ottobre

3-25 ottobre: Giro d’Italia (Italia)

3 ottobre: Classica di Amburgo (Germania)

4 ottobre: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

10 ottobre: Amstel Gold Race (Olanda)

11 ottobre: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgio)

18 ottobre: Giro delle Fiandre (Belgio)

20 ottobre-8 novembre: Vuelta (Spagna)

21 ottobre: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgio)

25 ottobre: Parigi-Roubaix (Francia)

Novembre

5-10 novembre: Tour of Guangxi (Cina)

