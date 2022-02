Ciclismo

Ciclismo - Da inviato a ds della Bora Hansgrohe, la nuova vita di Bernie Eisel: "Mi mancava il gruppo"

CICLISMO - Dopo aver collaborato nell'ultima stagione con Eurosport, Discovery Channel e GCN, Bernie Eisel lascia la nostra grande famiglia per tornare in gruppo. No, non per fare di nuovo il corridore, ma per iniziare la sua nuova avventura come direttore sportivo della Bora Hansgrohe.

00:04:28, 30 minuti fa