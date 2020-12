Nonostante Froome sia stato in gara, con scarsi risultati, alla Vuelta a España 2020 bisognerà capire se e come riuscirà ad affrontare un grande giro con il ruolo di capitano. Il sudafricano a svelato i piani per la prossima stagione a Watts Occurring: “Non ci sono dubbi che non sarò pronto per il Giro d’Italia, è impossibile al 100%. Ovviamente puntare al Tour ha molto più senso, anche per quanto riguarda le mie ambizioni personali, cercare di ottenere il quinto successo, con il record che è per me un grande obiettivo. È quello che mi guida, la mia luce alla fine del tunnel, per aiutarmi a tornare in forma in tempo. Mi ha aiutato molto nei momenti difficili“.