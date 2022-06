Decisione tanto giusta quanto inevitabile quella presa della formazione ciclistica TotalEnergies nei confronti di Alxandre Geniez. Il corridore transalpino, finito nell’occhio del ciclone per un presunto caso di violenza domestica, è stato appiedato dalla compagine francese.

Geniez aveva subito l’accusa di violenze psicologiche e fisiche nel periodo compreso tra febbraio 2020 e novembre 2021 da parte della ex compagna. Nonostante una prima condanna a quattro mesi la collaborazione del team con il suo atleta era proseguita, confidando nel ricorso presentato dal ciclista.

Oggi è arrivata la decisione definitiva che rende ufficiale la separazione tra Alexandre Geniez e la sua squadra. Questo il comunicato ufficiale diffusa via social dalla TotalEnergies:“Il team TotalEnergies ha trovato un accordo con il corridore Alexandre Geniez per mettere fine al suo contratto. Da oggi, non farà più parte della squadra”.

