Momento storico per il Vaticano e il ciclismo. Il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale David Lappartient ha consegnato la certificazione ufficiale al cardinale Gianfranco Ravasi, facendo del Paese del Papa la 200esima federazione affiliata all'organo di governo del ciclismo mondiale. Presenti all'incontro anche i dirigenti e i ciclisti dell’Athletica Vaticana con il loro Vatican Cycling Team, che annovera circa duecento tesserati fra preti, suore e personale che lavora nel territorio della Santa Sede. Si tratta di una prima storica affiliazione in assoluto nel mondo dello sport, ma potrebbe essere seguita a breve in discipline come padel, taekwondo e atletica. All'evento hanno partecipato anche Norma Gimondi, figlia di Felice e rappresentante del CONI, Gioia Bartali, nipote di Gino, e il presidente federale Cordiano Dagnoni.

