Il ciclismo italiano è in lutto, ci ha lasciato Jennifer Fiori: l'ex ciclista Elite è stata coinvolta in un tragico incidente nella giornata di lunedì mentre era in sella alla propria moto sulla provinciale Corinaldese, in provincia di Ancona. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale di Senigallia, Jennifer è stata urtata da un'auto che si stava immettendo da una strada laterale. Sbalzata di sella, è finita nella corsia opposta, dove in quel momento sopraggiungeva un mezzo della Caritas. Sbalzata - poi - a terra, avrebbe perso conoscenza e a nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimazione del 118.

Jennifer Fiori, élite dal 2007 con la Michela Fanini, poteva vantare un ottimo quinto posto ai campionati italiani del 2013, oltre che la convocazione per i raduni della Nazionale del CT Savoldi. Dal 2015, dopo anni di successi e soddisfazioni alla Top Girls, aveva deciso di abbandonare la categoria élite per dedicarsi alla propria vita privata e al suo lavoro di vicedirettrice di supermercato, non smettendo - comunque - mai di coltivare la propria passione per la bicicletta e la moto. La classe 1986 ci ha lasciato tragicamente intorno alle 17 di lunedì.

Ciclismo Rebellin riscrive la storia: primo 50enne tra i professionisti 17 ORE FA

Roglic senza limiti, vince la cronometro conclusiva e parte la festa

Vuelta di Spagna Pagellone Vuelta: Roglic re di Spagna, Italia rimandata 20 ORE FA