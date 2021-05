Ciclismo

Ciclismo - In viaggio per il cambiamento: la Israel al Tour du Rwanda

CICLISMO - Si è chiuso da qualche giorno il Tour du Rwanda, con la Israel unica squadra del circuito World Tour impegnata nella corsa a tappe africana. Che accoglienza per il team di Lionel Marie, e c'era anche Cherie Pridham. La Israel infatti è attiva nel territorio per sviluppare il ciclismo, sia maschile che femminile. Per trovare chissà i campioni del domani, ma anche per dare una mano.

00:03:40, un' ora fa