L’Italia è il centro di gravità dei pedali: il 1° agosto la Strade Bianche, l’8 agosto la “nuova” Milano-Sanremo, il 15 agosto il Giro di Lombardia. Da sabato 1° agosto Eurosport trasmetterà 500 ore LIVE in 100 giorni di ciclismo World Tour.

L’estate italiana ribolle di ciclismo, che riparte sabato 1° agosto con la Strade Bianche in diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) ed Eurosport Player a partire dalle 16:50 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Si riparte con la Strade Bianche

La nuova inedita stagione del ciclismo estivo scatta sulle salite sterrate delle Crete Senesi con la corsa più modernamente antica del calendario mondiale, la più amata dai corridori classici perché semplicemente unica. Fatta di polvere di stelle, incanti naturali e magnifici scenari rinascimentali, dalla Fortezza Medicea al traguardo di Piazza del Campo, la Strade Bianche è una gara di confine dal gusto squisitamente vintage.

La 111a edizione della Milano-Sanremo

Non fa primavera e avrà un nuovo percorso “piemontese”, ma è pur sempre LaClassicissima! La 111ª edizione della Milano-Sanremo è il primo Monumento dell'anno sulle strade di Eurosport: una corsa culto che, dalla Chiesa Rossa di Milano, si snoderà tra Monferrato e Langhe con l’inedita salita del Colle di Nava (Alpi Liguri) per scollinare sui 36 chilometri tradizionali da Imperia fino al mitico traguardo di via Roma. Sarà tempo d’imprese sul Poggio o un altro arrivo in volata? Farà bis il detentore Julian Alaphilippe o finalmente Sagan potrà sfatare il suo tabù sanremese? Lo scopriremo sabato 8 agosto in diretta su Eurosport edEurosport Player.

La 113a edizione del Giro di Lombardia

Ferragosto sarà invece l’inedito giorno del Giro di Lombardia, la grande classica degli scalatori. Niente foglie morte per la 113ª edizione, ma grande ciclismo al solleone dalla splendida Bergamo Alta all’arrivo sul Lago di Como, su salite storiche per il ciclismo italiano: Colle Gallo, Colle Brianza, Madonna del Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio e il grande ritorno, nel finale, di San Fermo della Battaglia. Il Giro di Lombardia fa parte di un Trittico d’autunno, che diventa quest’anno trilogia dell’estate italiana con laMilano-Torino di mercoledì 5 agosto e il Gran Piemonte del 12 agosto in diretta su Eurosport ed Eurosport Player.

Bauke Mollema (Trek). Giro de Lombardía 2019 Credit Foto Getty Images

500 ore di diretta in 100 giorni

Dal 1’ agosto, a partire dalla Strade Bianche, Eurosport trasmette 500 ore di diretta in 100 giorni di ciclismo World Tour. Si corre in Italia: il 5 agosto la Milano-Torino, l’8 agosto la Milano-Sanremo, il 12 agosto il Gran Piemonte, a Ferragosto il Giro di Lombardia e dal 7 al 14 settembre la Tirreno-Adriatico. I Grandi Giri scattano dal 29 agosto con il Tour de France, poi sabato 3 ottobre il Giro d’Italia e da martedì 20 ottobre la Vuelta di Spagna. Confermati gli Europei di Plouay (gara Élite il 26 agosto) e i Mondiali di ciclismo ad Aigle Martigny, in Svizzera, dal 20 al 27 settembre, mentre ottobre sarà l’inedito mese delle Classiche Monumento del Nord: il 4 la Liegi-Bastogne-Liegi, il 18 il Giro delle Fiandre e il 25 la magia intatta sul pavé della Parigi-Roubaix.

La programmazione d’agosto delle corse italiane su Eurosport (ed Eurosport Player)

Sabato 1° agosto - STRADE BIANCHE alle 16:50 su Eurosport 1

Lunedì 3 agosto - GRAN TRITTICO LOMBARDO alle 14:40 su Eurosport 2

Mercoledì 5 agosto - MILANO-TORINO alle 17:00 su Eurosport 1

Sabato 8 agosto - MILANO-SANREMO alle 15:50 su Eurosport 1

Mercoledì 12 agosto - GRAN PIEMONTE alle 16:50 su Eurosport 2

Sabato 15 agosto - GIRO DI LOMBARDIA alle 16:50 su Eurosport 2

