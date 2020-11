La Total Direct Energie ha appena annunciato su Twitter gli ultimi colpi del suo ciclomercato 2020: il norvegese Edvald Boasson Hagen e il britannico Cristopher Lawless . Due corridori con profili simili, ambedue veloci e capaci di difendersi su salite non troppo lunghe e dure, ma con una grande differenza: l’età. Il primo, infatti, è un classe 1987 ed è giunto ormai alla fase conclusiva della sua carriera. Il secondo, invece, è nato nel 1995 e il 2020 sarà la sua quarta annata tra i professionisti.

Boasson Hagen, enfant prodige mai realmente sbocciato, arriva da sei anni passati nel team NTT. In precedenza, invece, aveva corso dal 2010 al 2014 al Team Sky e tra il 2008 e il 2009 nella fu Team Columbia-HTC. In carriera Boasson Hagen ha conquistato tappe al Tour de France e al Giro d’Italia e si è imposto nella Gand-Wevelgem del 2009. Nel 2012, inoltre, fu medaglia d’argento ai Mondiali neerlandesi di Valkenburg. In quell’occasione arrivò alle spalle del solo Philippe Gilbert.