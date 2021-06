Ciclismo

Ciclismo, Mavi Garcia vince il campionato spagnolo dopo aver atteso la rivale

CICLISMO - Nessun problema per Mavi Garcia, favorita e vincitrice nella prova in linea dei Campionati Nazionali 2021 in Spagna: bel gesto da parte della ciclista della Alé – BTC Ljubljana che aspetta Ane Santesteban dopo una sua scivolata a 8km dall'arrivo. Poi nel finale l'arrivo in solitaria.

00:02:26, 28 minuti fa