San Donà di Piave in Italia e cresciuto in Haute-Garonne in Francia. Pavel Sivakov ha fatto il suo giro del mondo e si è sempre sentito francese. Lo avevo detto anche nella scorsa stagione che avrebbe voluto 'vestire' i colori della Francia e ora questo suo sogno diventerà realtà. Dopo voleva diventare francese, già da prima degli avvenimenti Ineos Grenadiers può considerarsi totalmente francese. Russo, ma nato ain Italia e cresciuto inin Francia.ha fatto il suo giro del mondo e si è sempre sentito francese. Lo avevo detto anche nella scorsa stagione che avrebbe voluto 'vestire' i colori della Francia e ora questo suo sogno diventerà realtà. Dopo l'esclusione delle Nazionali e dei club di Russia e Bielorussia , anche l'UCI - suo malgrado - ha accettato il diktat del CIO, come “provvedimento” contro i russi, ma si è lasciata aperta una possibilità ai corridori di cambiare nazionalità, in modo da poter competere ai prossimi Europei e Mondiali (l'impatto è sicuramente maggiore nel ciclismo visto che Europei e Mondiali si disputano tutti gli anni). Detto fatto, l'UCI ha accolto la richiesta di Pavel Sivakov che, già da prima degli avvenimenti capitati in Ucraina , e da oggi il corridore dellapuò considerarsi totalmente francese.

Le parole di Sivakov

Volevo diventare francese da molto tempo. Avevo fatto la domanda all'UCI, ma considerando quello che sta capitando in Ucraina ho voluto accelerare le cose. Tengo a ringraziare la mia squadra, la Ineos Grenadiers, e l'UCI per avermi sostenuto in questo processo e di aver contribuito a rendere tutto questo una realtà. Avere adesso la possibilità di correre come francese nelle prove internazionali mi rende orgoglioso. Sarebbe un sogno per me fare le Olimpiadi di Parigi del 2024 e disputarle per la Francia

Come ho già detto, sono totalmente contro la guerra e tutti i miei pensieri vanno al popolo ucraino. Come la maggior parte delle persone nel mondo, in questo momento, voglio la pace e spero nella rapida fine delle sofferenze in Ucraina

Questo 'passaggio' comporta due cose. Pavel Sivakov potrà quindi, da francese, gareggiare ai campionati nazionali di Francia, sia quelli in linea che a cronometro. E, eventualmente, essere convocato dalla Nazionale francese per le gare internazionali.

