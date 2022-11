Ciclismo

Ciclismo, Saitama Criterium 2022: Philipsen la spunta su Vingegaard e Thomas

CICLISMO - Jasper Philipsen si conferma velocista imbattibile anche in terra nipponica: il corridore della Alpecin-Deceuninck conclude in volata davanti a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), per l’occasione in Maglia Gialla, e Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Salutano in maniera definitiva il ciclismo Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali.

