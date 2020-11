Linea verde per la nuova Astana – Premier Tech in vista del 2021. La compagine kazaka ha ufficializzato oggi sei nuovi acquisti, tutti di età giovanissima. Tre addirittura gli arrivi dalla ex NTT: si tratta del sudafricano Stefan De Bod e dei due azzurri Samuele Battistella e Matteo Sobrero. A completare il quadro dei colpi di mercato ci sono poi il canadese Ben Perry, il campione spagnolo U23 Javier Romo e la stella del ciclismo italiano juniores Andrea Piccolo.

Ciclismo La NTT di Domenico Pozzovivo e Giacomo Nizzolo è salva 2 ORE FA

Le parole di Battistella, campione del mondo under 23 nel 2019.

“Sono molto felice di essere in questa squadra, che considero una delle migliori squadre al mondo. Aver firmato per i prossimi due anni è qualcosa di speciale, penso di poter imparare molto per diventare un corridore migliore. Personalmente, non ho obiettivi specifici per la prossima stagione, voglio solo essere in buona forma e dare il 110% per il team in ogni gara”.

Il commento di Sobrero, protagonista al Giro d’Italia.

“La stagione 2020 è stata buona per me, nonostante pandemia e rivoluzione del calendario, e ho acquisito una certa esperienza. Non vedo l’ora di pedalare con tutti i grandi corridori del team e di raggiungere i nostri obiettivi insieme. Sarà per me una grande opportunità di crescita”.

Al debutto da professionista invece Piccolo.

"Sono più che felice di indossare la maglia di questa squadra per le prossime due stagioni. È pura felicità per me in questo momento. I miei obiettivi sono fare un po’ di esperienza e imparare il più possibile dai miei compagni di squadra. Non vedo l’ora di incontrarli tutti e di far parte della squadra”.

gianluca.bruno@oasport.it

La pista, Imola, il Giro: il 2020 da record di Ganna

Liegi-Bastogne-Liegi Van Avermaet chiude il 2020 nel modo peggiore: fratture multiple 04/10/2020 A 22:00