Dopo 24 anni di attività e 17 di professionismo si ritira dal ciclismo il belga Jürgen Roelandts , attualmente alla Movistar, ma che in carriera ha indossato le maglie di Lotto e BMC. Campione nazionale nel 2008, ha ottenuto altre sette successi in carriera, tra cui una tappa e la generale dell'Eurométropole Tour 2012, e vittorie in frazioni al Tour de Luxembourg ed al Tour de Pologne, con la sua ultima vittoria che è arrivata in una tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2018.

Così Roelandts nel suo annuncio: È stata una decisione difficile da prendere, soprattutto perché il ciclismo è sempre stato una parte importante della mia vita. Ho iniziato a pedalare dall'età di 12 anni, per 24 stagioni in totale. Tuttavia, a causa delle circostanze e dei vari infortuni, non sono in grado di competere al livello più alto, o al livello a cui vorrei essere. So di avere ancora quello che serve per competere alle gare WorldTour, ma allenarmi e correre con il dolore, giorno dopo giorno, è incredibilmente difficile, fisicamente e mentalmente. Ho corso per le squadre migliori e di maggior successo, sono stato in grado di vincere gare bellissime e di competere ai massimi livelli. Ho preso la maglia Nazionale come mia prima vittoria da professionista e sono salito sul podio in alcune delle mie classiche preferite, come Fiandre e Milano-Sanremo. I miei primi cinque e primi dieci posti rispettivamente ai Campionati del Mondo e ai Giochi Olimpici sono risultati di cui essere orgoglioso.