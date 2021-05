Ciclismo

Ciclismo su pista - Emma Hinze: "Obiettivo Tokyo, ma la Champions League mi stuzzica"

CICLISMO SU PISTA - La tedesca, campionessa del mondo di Keirin, di velocità e di velocità a squadre femminile, ha come grande obiettivo i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Hinze però pensa già alla Champions League, un progetto che la stuzzica e che rivoluzione considerando il montepremi sia per uomini che per donne.

00:04:07, un' ora fa