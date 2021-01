Tom Dumoulin ha deciso di prendersi una pausa. Il corridore, 30 anni, ha deciso di concerto con il suo team Jumbo-Visma, di prendere una sorta di congedo senza retribuzione per un periodo di tempo indeterminato.

Venerdì sera Dumoulin lo ha annunciato in una conversazione con la direzione della squadra di ciclismo olandese presso il campo di allenamento di Alicante. L'olandese dice di non essere contento delle sue condizioni e vuole prendere il tempo per scoprire cosa vuole fare del suo futuro. Insomma, vuole trovare una risposta alla domanda: "Voglio essere ancora essere un ciclista professionista?", come riportato da wielerflits.nl.

La decisione è una sorpresa per tanti: in un'intervista all'inizio di questa settimana, Dumoulin ha detto che non vedeva l'ora che arrivasse la nuova stagione, in cui avrebbe iniziato con due classiche.

"Penso che la primavera sia sempre un periodo molto piacevole. Tutti sono ansiosi, me compreso, di ricominciare a correre. Devo ammettere che in termini di risultati non è mai stato il mio miglior periodo. Questo sarà il mio decimo anno da ciclista professionista e non ho mai brillato davvero in primavera. Spero e penso ogni anno che quest'anno funzionerà. Ci riproverò ", diceva. Ma evidentemente ha cambiato idea in questi ultimi giorni.

