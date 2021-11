Ciclismo

Ciclismo - Tony Martin: "Mi ritiro perché non voglio finire in ambulanza. Non c'è sicurezza"

CICLISMO - C'era anche Tony Martin al GCN Cycling show, con il tedesco che si è ritirato dal professionismo con gli ultimi Mondiali (ha vinto l'oro nella staffetta mista). Ok i 36 anni, ma il Panzerwagen non vuole più continuare perché ha paura di finire in ambulanza a causa delle cadute. Il tedesco denuncia le diverse organizzazioni di corsa, che non investe sulla sicurezza dei corridori.

00:05:49, un' ora fa