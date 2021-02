Ciclismo

Le fughe di Rivi e Zoccarato, la volata di Nizzolo: gli highlights della Clasica de Almeria

CLASICA DE ALMERIA - Prima corsa in Spagna dopo le diverse cancellazioni per restrizioni anticovid. Si riparte dall'Andalusia con un appuntamento adatto ai velocisti: ecco il primo successo del 2021 per Giacomo Nizzolo che torna a vincere dopo i campionati europei dello scorso anno.

00:03:40