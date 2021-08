Ciclismo

Ciclismo, Annemiek van Vleuten protagonista dell'estate: dopo l'oro a Tokyo vince la Clásica San Sebastián

CICLISMO - 38 anni, quasi 39, e non sentirli. Questa è Annemiek Van Vleuten che neanche una settimana dopo Tokyo riesce subito a centrare un successo con la sua vittoria, in solitaria, alla Clásica di San Sebastián. E dire che a Tokyo, l'olandese ha conquistato la medaglia d'argento nella prova in linea e quella d'oro nella cronometro.

