Ciclismo

Ciclismo, Remco Evenepoel vince la Clasica di San Sebastian con una fuga epocale

Remco Evenepoel si aggiudica la Clasica di San Sebastian per la seconda volta in carriera (la prima nel 2019) grazie a un'azione straordiaria nata da un attacco costruito a quasi 50 km dal traguardo, con cui è riuscito a staccare il gruppo e lanciarsi in fuga solitaria verso il tragurdo.

00:00:55, 30 minuti fa