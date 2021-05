Ciclismo

Ciclismo, Giro del Delfinato - Colbrelli, altra beffa: vince Pöstlberger che si prende la maglia di leader

GIRO DEL DELFINATO - Ancora una volta Sonny Colbrelli vince la volata per il 2° posto. Poca roba, nonostante abbia battuto gente come Valverde, Asgreen e van Avermaert. Arriva ancora una volta la fuga, questa volta con l'azione di Pöstlberger che tira dritto e coglie il suo 5° successo in carriera. L'austriaco della Bora Hansgrohe si prende anche la maglia gialla, sfilandola a Van Moer.

00:01:53, un' ora fa