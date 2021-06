Ciclismo

Ciclismo, Giro del Delfinato, Lutsenko vince cronometro, Postlberger resta in giallo: gli highlights della quarta tappa

GIRO DEL DELFINATO - Alexey Lutsenko si impone nella cronometro valida per la quarta tappa davanti a Ion Izagirre e Kasper Asgreen. Lukas Postlberger, nono, resiste in maglia gialla per un secondo.

00:04:06, 2 ore fa