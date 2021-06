Ciclismo

Ciclismo, Giro del Delfinato, Sonny Colbrelli vince la volata di Saint-Haon-Le-Vieux: battuto Aranburu. Rivivi lo sprint

GIRO DEL DELFINATO - Dopo due secondi posti consecutivi, Sonny Colbrelli trova finalmente la vittoria al Delfinato. E che volata con Aranburu che aveva cercato di anticipare tutti sul traguardo, in leggera salita di Saint-Haon-Le-Vieux. 28a vittoria in carriera per il "Cobra", seconda stagionale dopo la tappa vinta al Tour de Romandie.

