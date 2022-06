Ciclismo

Giro del Delfinato 2022 - Alexis Vuillermoz torna a vincere dopo 3 anni e soffia la maglia a van Aert: rivivi la volata

GIRO DEL DELFINATO - Esulta la fuga nella seconda tappa del Giro del Delfinato 2022: sul traguardo di Brives-Charensac i velocisti sono anticipati e ad esultare è un eccellente Alexis Vuillermoz. Colpo doppio per il transalpino della Total Energies: successo parziale (il nono della carriera, non trionfava da oltre tre anni) e prima piazza in classifica generale grazie agli abbuoni.

