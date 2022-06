Ciclismo

Giro del Delfinato 2022, prima tappa - Pierre Rolland fa 4 su 4 ai GPM: è lui la prima maglia a pois

GIRO DEL DELFINATO - Spettacolare giornata per Pierre Rolland! L'esperto francese della B&B Hotels passa per primo su tutti e 4 i GPM di giornata e conquista la prima maglia a pois. Per lui un totale di 11 punti.

