Da van Aert (Jumbo-Visma) a Vuillermoz (TotalEnergies) e da Vuillermoz di nuovo a van Aert . Il Giro del Delfinato 2022 cambia pelle ai piani alti ma non perde la sua imprevedibilità. Dopo tre tappe tutto sommato tranquille, la corsa francese è finalmente pronta ad entrare nel vivo. La quarta giornata propone una cronometro che farà da spartiacque per gli uomini di classifica: con oltre 30km contro il tempo, i tanti big saranno costretti ad uscire allo scoperto . Avremo una nuova maglia gialla?Lo scopriremo solo vivendo.

Il Giro del Delfinato 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro del Delfinato in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.