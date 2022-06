Ciclismo

Giro del Delfinato - Roglic-Vingegaard in dimostrazione, O'Connor sul podio, Caruso 4° il meglio in 5'

GIRO DEL DELFINATO - Va in archivio il Giro del Delfinato con la seconda corsa a tappe vinta da Primoz Roglic che arriva solo col suo compagno di squadra in cima al Plateau de Salaison. È proprio Vingegaard a smontare la concorrenza con una fiammata che lascia strada libera a Roglic. O'Connor è comunque bravo a fare 3° di giornata e a confermare il 3° posto in classifica. Damiano Caruso è 4°.

00:04:42, 22 minuti fa