Ben O’Connor (AG2R), che tra gli sfidanti è parso il più in forma. Per l’Italia invece la speranza è aggrappata ad un possibile podio di Damiano Caruso (Bahrain). L’ottava e ultima tappa mette in palio il trono del Giro del Delfinato. Dopo la vittoria di Richie Porte targata 2021, la Jumbo-Visma vuole provare a sigillare anche questa. Primoz Roglic ha messo le cose in chiaro sull’arrivo di Vaujany , sfruttando alla perfezione il lavoro di Jonas Vingegaard e sprintando per la seconda posizione. Il nuovo leader, nell’ultima fatica di questi otto giorni, dovrà guardarsi soprattutto da(AG2R), che tra gli sfidanti è parso il più in forma. Per l’Italia invece la speranza è aggrappata ad un possibile podio di(Bahrain).

Giro del Delfinato | 8a tappa

Dove seguire in tv e streaming il Giro del Delfinato

Il Giro del Delfinato 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro del Delfinato in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Saint-Alban-Leysse-Plateau de Solaison, 139.2 km in cui bisognerà stare sull’attenti fin dall’inizio. Il via è infatti ai piedi del Col de Plainpalais, 8.8 km al 6.5%, dove è lecito aspettarsi gli attacchi per portar via la fuga di giornata e, chissà, magari per provare a sorprendere anche qualche uomo di classifica. Dopo il Col de Leschaux, terza categoria, e un lungo tratto di pianura, i corridori arriveranno ai piedi dell’accoppiata che scriverà la graduatoria definitiva: la Colombière, 11.8 km al 5.8%, che termina a 38 km dal traguardo, e soprattutto l’hors categorie di Plateau de Solaison, 11.3 km al 9.2% senza un attimo di respiro. Una salita regolare, spesso su pendenze appena superiori il 10%, che costringerà tutti i protagonisti della corsa a dar fondo alle ultime energie residue. Solo in cima, poi, verrà decretato il vincitore del Giro del Delfinato 2022.

I favoriti

L’ottava tappa, proprio come la settima, è terreno di caccia per gli uomini di classifica. Il favorito principale è sempre Primoz Roglic, con Jonas Vingegaard che potrebbe recitare il ruolo di miglior attore non protagonista. Un altro nome caldo, appena dietro al duo della Jumbo-Visma, è Ben O’Connor (AG2R), con anche Tao Geoghegan Hart (Ineos) che ha dato qualche segnale di crescita importante. In casa Italia a tutta su Damiano Caruso (Bahrain), che insieme a Gaudu (FDJ), Johannessen (UnoX) e Meintijes (Intermarche) gioca il ruolo di outsider. Attenzione anche a McNulty (UAE).

***** Roglic

**** Vingegaard, O'Connor, Geoghegan Hart

*** Caruso, Gaudu, Johannessen, Meintijes

** McNulty, Chaves, Guerreiro, Elissonde

* Rolland, Kruijswijk, Verona, Cattaneo, Hirt

Info utili

-Orario di partenza: 13.00

-Orario d'arrivo: tra le 16.40 e le 17.08

-Dislivello: 3782 metri

-Lunghezza: 137.5 km

