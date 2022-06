Ciclismo

Giro del Delfinato 2022, terza tappa - Alexis Vuillermoz in difficoltà! Il ritmo di Jonas Vingegaard è insostenibile

GIRO DEL DELFINATO - Niente da fare per Alexis Vuillermoz! Il francese della TotalEnergies, dopo la vittoria nella seconda tappa e la conquista della maglia gialla, va in difficoltà sul primo arrivo in salita e riconsegna il simbolo del primato a Wout van Aert (Jumbo-Visma).

