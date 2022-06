Ciclismo

Giro del Delfinato 2022, terza tappa - Rolland anima la fuga, Gaudu ruba il successo a van Aert: gli highlights

GIRO DEL DELFINATO - Si è disputata oggi la terza tappa del Giro del Delfinato 2022, da Saint-Paulien a Chastreix-Sancy. Ad imporsi in volata ristretta, a gran sorpresa, è stato David Gaudu (Groupama-FDJ) che ha beffato per un soffio un incredulo Wout van Aert (Jumbo-Visma) che stava di fatto già esultando. Terzo posto per Victor Lafay (Cofidis) e settimo per Damiano Caruso (Bahrain-Victorious).

00:04:48, un' ora fa