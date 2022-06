Ciclismo

Giro del Delfinato - Filippo Ganna stratosferico: rivivi la sua crono, van Aert ancora una volta ko

GIRO DEL DELFINATO - E sono 18 in carriera per Filippo Ganna nelle prove contro il tempo, con il campione del mondo di specialità che batte Wout van Aert e Ethan Hayter a La Bâtie d’Urfé. 4a vittoria stagionale per il corridore della Ineos Grenadiers.

00:01:13, 11 minuti fa